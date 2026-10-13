Apple представила станцию для управления умным домом

Фото: apple.com

Компания Apple представила станцию HomeView, которая предназначена для связи, развлечений и управления умным домом, следует из пресс-релиза компании.

По замыслу разработчиков, станция станет центральным элементом домашней среды и предложит индивидуальный подход каждому жильцу. С ее помощью можно слушать музыку, звонить по FaceTime, следить за домом и запускать автоматизацию голосом, не используя руки.

HomeView распознает пользователей по лицам и адаптируется под каждого из них. Доступ к личному контенту открывается через приложения сообщений, FaceTime, календарь и напоминания.

Станция также оснащена ИИ-помощником Siri AI. В связке с устройством, поддерживающим Apple Intelligence, HomeView сможет опираться на личный контекст пользователя и давать более персонализированные ответы на запросы.

Устройство представляет собой экран диагональю 7 дюймов с дисплеем Liquid Retina, соединенный с куполообразной колонкой шарниром из нержавеющей стали. Станция доступна в четырех цветах: серебристый, "звездный свет", розовый и "космический серый".

Предзаказ на HomeView открыт с 13 октября, в магазины станция поступит с 13 ноября. Ее стоимость составляет 299 долларов.

Ранее сообщалось, что 67% российских покупателей, оформивших предзаказы на iPhone 18 в объединенной сети салонов связи, предпочли вишневый цвет. На втором месте расположился черный цвет, который заказали 13% покупателей. Голубой и серебристый получили по 8%.