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09 октября, 10:14

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Nikkei: Apple сократила заказы на компоненты для iPhone 18 Pro из-за низкого спроса

Apple сократила заказы на компоненты для iPhone 18 Pro из-за низкого спроса

Фото: apple.com

Американская корпорация Apple уменьшает заказы комплектующих для смартфонов iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max. Причина в слабом спросе на устройства, пишет Nikkei Asia.

Как отмечается в публикации, Apple поручила части поставщиков сократить выпуск деталей для недавно вышедших моделей iPhone. Это произошло после резкого подорожания чипов памяти, которое подняло цены и сдержало потребительский интерес.

С начала сентября компания стала осторожнее подходить к поставкам смартфонов на рынок, сообщили изданию осведомленные источники. Два собеседника уточнили, что заказы на компоненты на текущий месяц урезаны как минимум на 15% относительно первоначальных запросов. Еще один источник говорит о снижении на 15–20% для обеих моделей только в октябре.

Октябрьское сокращение заказов скажется на объемах производства не у всех, а лишь у части поставщиков – из-за разницы в сроках изготовления. Пока неясно, будет ли Apple вносить дальнейшие коррективы начиная с ноября.

Ранее сообщалось, что пользователи Сети заметили резкое снижение цен на iPhone 18 Pro, который сегодня можно купить в столичных магазинах. В некоторых местах его стоимость упала до 109 тысяч рублей, тогда как на старте продаж за аналогичную модель просили от 147 тысяч. Тем не менее большинство российских пользователей пока не готовы приобретать гаджет. Некоторые объясняют это тем, что многие функции не работают в РФ.

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