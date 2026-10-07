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07 октября, 17:26

Экономика

Экс-глава Apple Кук продал акции компании почти на 64 млн долларов

Фото: depositphotos/duha127

Бывший глава Apple Тим Кук продал почти 192 тысячи акций компании на сумму около 64 миллионов долларов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Сделка прошла 2 октября и была разделена на 4 транша. Стоимость ценных бумаг составила от 331,44 до 333,94 доллара за штуку.

Несмотря на продажу крупного пакета, Кук остается одним из ключевых частных акционеров Apple. Через свой траст он продолжает контролировать более 3,23 миллиона акций компании.

В сентябре Кук объявил об уходе с поста генерального директора и переходе на должность председателя совета директоров. С 1 сентября компанию возглавил Джон Тернус.

Согласно документам Apple, базовый годовой оклад Тернуса составит 3 миллиона долларов, а совокупный компенсационный пакет с учетом акций – порядка 58 миллионов долларов в 2027 финансовом году. Зарплата Кука на новой должности установлена на уровне 2 миллионов долларов в год при общем пакете около 47 миллионов долларов.

Ранее сообщалось, что Apple планирует представить первые за несколько лет новые устройства для умного дома. Одним из них станет гаджет с кодовым названием J490. Ожидается, что устройство сможет распознавать собеседника и показывать ему персонализированную информацию.

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