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01 сентября, 16:08

Технологии

Тим Кук объявил об уходе с поста гендиректора Apple

Фото: ТАСС/AP/Richard Shotwell

Генеральный директор корпорации Apple Тим Кук заявил, что уходит со своего поста с 1 сентября. Об этом он написал в соцсети Х.

"Отправляю море любви всему сообществу Apple в свой последний день в качестве генерального директора. Завтра (2 сентября. – Прим. ред.) изменится моя должность, но любовь к Apple не изменится никогда", – указал он.

Компания объявила об уходе Кука с поста гендиректора в апреле. Указывалось, что эту должность займет старший вице-президент по аппаратному обеспечению Apple Джон Тернус. В свою очередь, Кук станет исполнительным председателем совета директоров корпорации.

Ранее Apple покинул промышленный дизайнер Абидур Чоудхури, участвовавший в создании новой модели iPhone Air. По данным СМИ, он перешел в стартап, специализирующийся на разработке искусственного интеллекта (ИИ).

Уход Чоудхури вызвал резонанс внутри компании, поскольку он пользовался значительным авторитетом среди дизайнеров. В Apple Чоудхури проработал более 6 лет.

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