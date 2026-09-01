Школу на 850 мест построили в Покровском-Стрешневе

Фото: пресс-служба департамента градостроительной политики города Москвы

Строительство школы на 850 мест завершилось в Покровском-Стрешневе. Об этом сообщил заммэра столицы Владимир Ефимов.

Он уточнил, что школа расположена по адресу улица Николая Озерова, дом 8, строение 2. Ранее там был Тушинский аэродром, а теперь на его месте появляются жилые дома и объекты социальной инфраструктуры. Площадь трехэтажного здания составила 22,5 тысячи квадратных метров. Оно включает в себя блоки для младшеклассников и старших ребят.

Для начальных классов созданы универсальные учебные кабинеты и лабораторно-исследовательский комплекс для изучения естествознания. Старшеклассникам доступны специализированные кабинеты информатики, естественных наук, астрономии и астрофизики.

Также в школе созданы IТ-полигон с местами для разработки и испытания устройств, моделирования и программирования, робокласс, лаборатории и кабинет для лекций.

В здании разместились два спортзала, медблок, пищеблок полного технологического цикла, многофункциональное пространство и зал для мероприятий. Для занятий творчеством обустроен музыкальный кабинет, созданы шахматный кружок и мастерская акварельной живописи и рисунка. А в медиатеке дети смогут пользоваться новейшими образовательными ресурсами.

Как рассказал глава департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский, здание имеет прямоугольную форму и внутренний двор. Между блоками можно пройти через арочный проход. Фасады светлые, а пространство обустроено по принципу безбарьерной среды.

Рядом на площади 1,9 гектара расположились спортивные площадки, пространства для сдачи норм ГТО и столы для игры в настольный теннис.

Строительство, которое началось в июне 2023 года, контролировал комитет государственного строительного надзора Москвы. Председатель ведомства Антон Слободчиков отметил, что специалисты следили за участком еще до начала возведения здания. Всего они провели 11 контрольно-надзорных мероприятий. По итогам проверки оформили заключение о соответствии здания проектной документации и выдали разрешение на ввод в эксплуатацию.

На территории образовательного учреждения есть зоны для игр и отдыха с теневыми навесами для всех ребят, а также пространство для занятий ботаникой. Проведено комплексное озеленение: высажены растения, разбиты газоны и цветники.

Ранее новое здание школы имени Владимира Маяковского открылось в Южнопортовом районе столицы. Оно может принять 350 школьников и 150 дошколят. Внутри есть медиатека, лаборатории и кабинеты, а также зоны для занятий спортом и творчеством.

