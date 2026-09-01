Свыше 20% россиянок в декрете работают из дома

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Около 2% россиян трудятся удаленно из дома, при этом среди женщин, находящихся в декретном отпуске, этот показатель составляет 21%. Такие данные привела Корпорация развития Дальнего Востока со ссылкой на заместителя главы Росстата Сергея Окладникова.

В ходе сессии "В ритме прибоя: баланс работы и покоя", которая прошла в первый день Восточного экономического форума во Владивостоке, участники обсудили результаты статистических наблюдений Росстата, посвященных балансу между профессиональной деятельностью и личной жизнью.

По мнению Окладникова, эти сведения могут быть использованы при разработке мер для повышения демографии и создании условий, позволяющих одновременно ухаживать за детьми и работать.

Вместе с тем с 1 сентября работодатели потеряли возможность устанавливать испытательный срок женщинам, которые воспитывают детей до трех лет. При этом нововведение касается не только матерей, но и других лиц, воспитывающих детей такого возраста без матери.

