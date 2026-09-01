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Германия и Россия находятся в состоянии войны. Об этом в подкасте обозревателя немецкой газеты Bild Пауля Ронцхаймера заявил основатель оборонной компании Donaustahl Штефан Туман.

При этом предприниматель отказался называть происходящее в Европе "гибридной войной". Он также добавил, что его компания поставляет Киеву боевые беспилотники.

Ранее Владимир Путин отмечал, что Москва не собирается воевать с Европой. Однако, по его словам, если та сама захочет войны, Россия готова к этому "прямо сейчас".

В МИД говорили, что европейские страны открыто готовятся к потенциальному военному конфликту с Россией. При этом, по словам замминистра иностранных дел Александра Грушко, поразительным является молчание других европейских стран по поводу усиления военной подготовки ФРГ.