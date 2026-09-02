Бессент заявил о блокировании Китаем коммюнике по итогам заседания G20

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Министрам финансов и главам центробанков стран G20 не удалось согласовать совместное коммюнике по итогам встречи в американском Ашвилле. Причиной этого стала позиция Китая, сообщил на пресс-конференции министр финансов США Скотт Бессент, передает ТАСС.

По его словам, он рассчитывал на единогласное принятие итогового документа, который отражал бы проделанную за последние дни и в течение года работу, однако полного консенсуса достичь не удалось.

Бессент также добавил, что США как председатель встречи подготовили итоговое заявление.

Ранее замглавы американского Минфина по международным делам Эрин Браун заявила, что РФ и США важно поддерживать диалог даже в периоды конфликтов. Так она прокомментировала встречу министров финансов двух стран Скотта Бессента и Антона Силуанова. Кроме того, она назвала их контакты позитивными.