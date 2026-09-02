03:10Транспорт
Аэропорт Домодедово обслуживает рейсы по согласованию
Фото: depositphotos/Shebeko
Аэропорт Домодедово работает в ограниченном режиме – прием и отправка рейсов временно осуществляются только по согласованию с уполномоченными органами. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.
По данным ведомства, в районе авиагавани введены временные ограничения на использование воздушного пространства. В связи с этим возможны изменения в расписании рейсов.
В Росавиации подчеркнули, что такие меры необходимы для обеспечения безопасности полетов. Актуальная информация о вылетах отображается на онлайн-табло аэропорта.
Ранее аналогичные ограничения были введены в столичной авиагавани Внуково. Аэропорт также принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами.