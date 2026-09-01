Le Figaro: французские тюрьмы установили новый рекорд по переполненности

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Французские тюрьмы установили новый рекорд на фоне хронической переполненности исправительных учреждений. Об этом сообщила газета Le Figaro со ссылкой на данные министерства юстиции Франции.

По состоянию на 1 августа в тюрьмах содержались 89 668 заключенных, что на 6,5% больше, чем годом ранее, при вместимости 63 303 места. По данным издания, из-за нехватки кроватей на полу разместили 7 956 матрасов, за год их число выросло на 43,5%.



Плотность заполнения следственных изоляторов, где содержатся лица, приговоренные к коротким срокам или ожидающие суда, составила 175%. Общий уровень заполнения тюрем достиг 141,6%.

В начале 2026 года Совет Европы раскритиковал состояние тюрем во Франции, заявив в докладе о риске их превращения в "склады для людей". Также отмечались антисанитария и насилие.

Генеральный контролер мест лишения свободы Доминик Симонно в докладе, опубликованном в начале июля, выразила сожаление об отсутствии "мер общенационального масштаба" для преодоления переполненности.

Министерство юстиции планирует создать 3 тысячи дополнительных мест в модульных тюрьмах, половину – ввести в строй в 2027 году. При этом из 15 тысяч мест, предусмотренных национальным планом 2018 года, создано менее трети.

По мнению Симонно, строительство новых учреждений не решит проблему, учитывая нынешние темпы роста переполненности. Она считает, что для устранения проблемы нужно вводить в эксплуатацию по одному исправительному учреждению каждые шесть недель.

По оценке Совета Европы за 2025 год, Франция делит с Турцией первое место по уровню переполненности тюрем в Европе.

Ранее в США на год отложили казнь заключенного после того, как медперсонал не смог найти вену для резервного катетера при смертельной инъекции. Процедура длилась около часа, а адвокаты осужденного просили приостановить казнь, называя происходящее "жестоким и необычным наказанием".