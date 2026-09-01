Пашинян стал единственным лидером СНГ, не выступившим на русском на заседании ШОС+

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании в формате ШОС+ в Бишкеке оказался единственным из лидеров стран СНГ, кто не выступил на русском языке, передает РИА Новости.

Пашинян выступил перед коллегами на армянском языке. В ходе речи он поделился своим представлением о многополярном устройстве мира и заявил, что планирует провести с Владимиром Путиным переговоры о курсе дальнейшего развития отношений между странами.

Остальные члены заседания – главы России, Белоруссии, Таджикистана, Киргизии, Казахстана, Узбекистана и Азербайджана – произнесли свои речи на русском.

Ранее сообщалось, что Путин в кулуарах на саммите ШОС, возможно, поговорит "на ногах" с генсекретарем ООН Антониу Гутерришем. Однако, по словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, подобной встречи в графике не было.

Песков также назвал планируемую встречу Путина и Пашиняна "важным контактом" на высшем уровне. Российский президент, в частности, изложит позицию Москвы по вопросу о желании Еревана присоединиться к Евросоюзу.

