Трамваи временно изменят маршруты у Курского вокзала 6 сентября

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Москве временно изменятся маршруты трамваев у Курского вокзала и на улице Сергия Радонежского в воскресенье, 6 сентября. Корректировки связаны с проведением Парада трамваев, сообщает столичный Дептранс.

С 08:00 до 12:00 трамваи не будут доезжать до Курского вокзала. Маршрут № 2 будет следовать от 3-й Владимирской улицы до станции метро "Авиамоторная", № 4 – от станции метро "Бульвар Рокоссовского" до Лефортовского моста, а № 32 – от станции метро "Партизанская" через Андроньевскую площадь и Абельмановскую Заставу до станции метро "Пролетарская".

С 12:00 до 18:00 трамвай № 2 будет следовать в объезд участка у станции метро "Площадь Ильича" и улицы Сергия Радонежского. Маршрут пройдет через Красноказарменную и Волочаевскую улицы. Для поездок пассажирам рекомендуют пользоваться метро и МЦД.

Кроме того, с 7 по 18 сентября изменится график движения электричек на участках Ленинградского направления ОЖД Савелово – Калязин – Углич и Савелово – Калязин – Сонково. Причиной для этого послужила модернизация инфраструктуры на станции Калязин Пост. Часть поездов на участках до Углича отменят, а на маршруте Сонково – Савелово – Сонково остановку на станции Калязин Пассажирский заменят на Калязин Пост.