Вишневый цвет iPhone 18 выбрали 67% совершивших предзаказ россиян

Фото: apple.com

67% российских покупателей, оформивших предзаказ на iPhone 18 в одной сети салонов связи, отдали предпочтение вишневому цвету. Об этом пишет Hi-Tech Mail со ссылкой на промежуточные итоги аналитиков.

На втором месте расположился черный цвет, который заказали 13% покупателей. Голубой и серебристый получили по 8%, а синий и белый – по 2%.

Наиболее популярной среди россиян моделью стал iPhone 18 Pro Max, его выбрали 68% покупателей. Следом идет iPhone 18 Pro с долей 28%. На третьем месте – iPhone 18 Duo, который заказали 4% клиентов.

Смартфон с объемом памяти 256 гигабайтов заказали 46% покупателей, 512 гигабайтов – 45%. При этом iPhone с памятью на 1 терабайт выбрали только 8%.

Чаще всего предзаказы оформляли москвичи, на них пришлось 85% продаж. Следом идет Краснодар с 2,5%. Также новые смартфоны захотели приобрести жители 15 других городов, в том числе Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани и Красноярска, однако в каждом из них зафиксировали не более 1% предзаказов.

Ранее сообщалось, цены на iPhone 18 Pro заметно снизились в столичных магазинах. В некоторых точках его можно приобрести за 109 тысяч рублей, тогда как на старте продаж пришлось бы отдать от 147 тысяч. Однако большинство российских пользователей пока не готовы приобретать гаджет из-за ограничений ряда функций.

