Bloomberg: Apple представит первый MacBook с сенсорным экраном 28 октября

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Компания Apple в рамках презентации представит первый MacBook с сенсорным экраном 28 октября. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Мероприятие пройдет в Лос-Анджелесе. Устройство покажут на презентации Pro and Tell, которая отсылает к обновлению линейки MacBook Pro.

По данным агентства, новый гаджет будет оснащен интерфейсом Dynamic Island, который уже используется на iPhone, а также более четким дисплеем с технологией OLED. Кроме того, в рамках мероприятия Apple представит новый бюджетный MacBook Pro с чипом M6, обновленный iMac и модернизированный планшет iPad mini.

Ранее Apple представила станцию HomeView, которая предназначена для связи, развлечений и управления умным домом. По замыслу разработчиков, она станет центральным элементом домашней среды и предложит индивидуальный подход каждому жильцу.

С ее помощью можно слушать музыку, звонить по FaceTime, следить за домом и запускать автоматизацию голосом, не используя руки. HomeView распознает пользователей по лицам и адаптируется под каждого из них. Доступ к личному контенту открывается через приложения сообщений, FaceTime, календарь и напоминания.