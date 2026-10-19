Variety: персонаж Апу из мультсериала "Симпсоны" заговорил впервые почти за 10 лет

Фото: кадр из мультфильма "Симпсоны"; режиссеры – Микель Б. Андерсон, Джим Рирдон, Марк Керклэнд; производство – 20th Century Fox

Персонаж мультсериала "Симпсоны" Апу Нахасапимапетилон заговорил впервые почти за 10 лет. Это произошло в эпизоде The Revengening ("Возмездие"), вышедшем 18 октября на Fox, передает Variety.

Голосом героя в новом эпизоде стал актер Суниль Малхотра. С октября 2017 года Апу иногда появлялся в сериале, но не произносил ни слова – прежде его озвучивал Хэнк Азария.

Возвращение героя связано с резонансом вокруг документального фильма The Problem With Apu ("Проблема с Апу"), который вышел в 2017 году. Картина рассказала о том, как стереотипный образ персонажа воспринимают люди южноазиатского происхождения. После этого Азария объявил, что больше не будет его озвучивать.

"Мы любим этого персонажа и хотели вернуть его продуманным, в духе "Симпсонов", способом, который позволил бы ему развиваться", – сказал исполнительный продюсер Мэтт Селман.

По его словам, Нахасапимапетилон, его жена Манджула и семья теперь будут появляться в сериале чаще и говорить. Продюсер также доволен тем, что Малхотра уже привнес в эту роль, и ждет новых появлений персонажа.

Ранее сообщалось, что кожу персонажей "Симпсонов" сделали желтой, чтобы зритель мог лучше различать героев. Как рассказал один из авторов сериала Майк Рейсс, решение сделать героев желтыми приняла художница отдела раскраски анимационной студии. Такой цвет позволил визуально отделить волосы Барта, Лизы и Мэгги от кожи, так как у персонажей нет четко обозначенной линии роста волос.