Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 октября, 20:38

Культура
Главная / Новости /

Variety: персонаж Апу из мультсериала "Симпсоны" заговорил впервые почти за 10 лет

Персонаж Апу из мультсериала "Симпсоны" заговорил впервые почти за 10 лет

Фото: кадр из мультфильма "Симпсоны"; режиссеры – Микель Б. Андерсон, Джим Рирдон, Марк Керклэнд; производство – 20th Century Fox

Персонаж мультсериала "Симпсоны" Апу Нахасапимапетилон заговорил впервые почти за 10 лет. Это произошло в эпизоде The Revengening ("Возмездие"), вышедшем 18 октября на Fox, передает Variety.

Голосом героя в новом эпизоде стал актер Суниль Малхотра. С октября 2017 года Апу иногда появлялся в сериале, но не произносил ни слова – прежде его озвучивал Хэнк Азария.

Возвращение героя связано с резонансом вокруг документального фильма The Problem With Apu ("Проблема с Апу"), который вышел в 2017 году. Картина рассказала о том, как стереотипный образ персонажа воспринимают люди южноазиатского происхождения. После этого Азария объявил, что больше не будет его озвучивать.

"Мы любим этого персонажа и хотели вернуть его продуманным, в духе "Симпсонов", способом, который позволил бы ему развиваться", – сказал исполнительный продюсер Мэтт Селман.

По его словам, Нахасапимапетилон, его жена Манджула и семья теперь будут появляться в сериале чаще и говорить. Продюсер также доволен тем, что Малхотра уже привнес в эту роль, и ждет новых появлений персонажа.

Ранее сообщалось, что кожу персонажей "Симпсонов" сделали желтой, чтобы зритель мог лучше различать героев. Как рассказал один из авторов сериала Майк Рейсс, решение сделать героев желтыми приняла художница отдела раскраски анимационной студии. Такой цвет позволил визуально отделить волосы Барта, Лизы и Мэгги от кожи, так как у персонажей нет четко обозначенной линии роста волос.

Читайте также


культура

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

Зумеров назвали самым несчастным поколением

Только 44% опрошенных зумеров оценили свое благополучие как высокое

Зумеры теряют вкус к жизни не из-за слабости характера, а по строгим законам нейробиологии

Читать
закрыть

В России предложили ввести предоплату в вузах

Мера нужна, чтобы поступающие не заключали договоры сразу с несколькими вузами и не занимали места

Однако эксперты напоминают: привилегией системы образования в РФ остается широкий выбор

Читать
закрыть

Многодетным мужчинам предложили платить 2 миллиона рублей

Задача капитала – это поддержка, прежде всего, ответственного отцовства

Читать
закрыть

Волки запугали российские регионы

В одном из случаев волк погнался за женщиной, которая выгуливала собаку

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика