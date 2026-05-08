"Симпсоны" предсказали эпидемию хантавируса

В одном из старых эпизодов американского мультсериала "Симпсоны" пользователи нашли намек на хантавирус.

Согласно сюжету серии, мир оказывается на пороге глобальной катастрофы из-за нового штамма хантавируса. Сюжетная линия в эпизоде, по мнению пользователей, практически идентична реальности – герои получают экстренное обращение от генерала Уильяма Салливана из Центра по контролю заболеваний.

В тревожном сообщении из мультфильма говорится, что смертельная эпидемия вируса "Пандора" быстро распространяется, а сама беспрецедентная угроза требует глобального карантина. Отмечалось, что все корабли должны оставаться в море, пока человечество не сможет выдержать этот вирус.

Также в серии показано, как круизные суда получают приказ не возвращаться в порты, а находиться в открытом море на неопределенный срок, чтобы избежать заражения.

Вспышка хантавируса произошла на круизном лайнере MV Hondius в начале мая. По данным ВОЗ, от инфекции погибли три человека, которые находились на борту. Информация о пострадавших россиянах не поступала.

При этом одобренных вакцин и схем лечения от данного вируса не существует. Главной мерой борьбы остается своевременная медицинская помощь.