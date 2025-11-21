Мультсериал "Симпсоны" сохранил товарный знак в России до 2036 года

кадр из мультфильма "Симпсоны"; режиссеры – Микель Б. Андерсон, Джим Рирдон, Марк Керклэнд; производство – 20th Television Animation, Curiosity Company, The, Fox Television Animation

Американская студия 20th Century Studios продлила право на использование товарного знака "Симпсоны" в России до 2036 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на электронную базу Роспатента.

Изначально срок действия исключительного права на этот словесный знак истекал 12 сентября 2026 года. Однако студия подала заявку на продление владения торговой маркой в Роспатент, который удовлетворил прошение.

Под данным брендом 20th Century Studios продолжит выпускать в России новые эпизоды мультсериала, а также видеоигры, печатные издания, одежду и игрушки.

"Симпсоны" – это самый продолжительный мультсериал в истории американского телевидения. Его первая мини-серия Good Night вышла в эфир 19 апреля 1987 года в рамках шоу Трейси Ульман. В настоящее время проект известен зрителям более чем в 100 странах мира.

Ранее стало известно, что компании The Coca-Cola Company и Starbucks зарегистрировали в РФ товарные знаки. В частности, производитель напитков зарегистрировал наименования "Кока-Кола" и "Спрайт". Они будут актуальны 10 лет. Соответствующие заявки были поданы 23 апреля 2025 года.

