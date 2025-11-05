Coca-Cola и Starbucks зарегистрировали в РФ товарные знаки

Фото: 123RF.com/godongphoto

Компании The Coca-Cola Company и Starbucks зарегистрировали в РФ товарные знаки, сообщает ТАСС.

В частности, производитель напитков зарегистрировал наименования "Кока-Кола" и "Спрайт". Знаки будут актуальны 10 лет. Соответствующие заявки были поданы еще 23 апреля 2025 года.

Компания планирует продавать под этими брендами фруктовые безалкогольные напитки, содовую воду, прохладительные безалкогольные напитки, эссенции для приготовления напитков. Знак "Кока-кола" также зарегистрирован для пива, уточняется в данных Роспатента.

В свою очередь, Starbucks зарегистрировал знак, на котором изображена сирена, выполненная в белом и зеленом цветах. Соответствующая заявка была направлена в Роспатент 29 мая 2024 года. Под этим брендом можно выпускать кофеварки и кофе, оказывать ретейл услуги, а также услуги ресторанов и кафе. Регистрация этого знака также будет действовать 10 лет.

Ранее бренд джинсовой одежды Levi Strauss&Co принял решение о досрочном прекращении действия одного из своих товарных знаков Dockers на территории России. Правовая охрана товарного знака, который использовали для аксессуаров из кожи и ее имитации, прекратилась 29 октября 2025 года. Зарегистрирован он был в мае 1995 года.

