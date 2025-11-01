Бренд Levi's прекратил действие одного из товарных знаков в России

Фото: 123RF.com/sylv1rob1

Бренд джинсовой одежды Levi Strauss&Co принял решение о досрочном прекращении действия одного из своих товарных знаков Dockers на территории России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на базу данных Роспатента.

Правовая охрана товарного знака, который использовали для аксессуаров из кожи и ее имитации, прекратилась 29 октября 2025 года. Зарегистрирован он был в мае 1995 года.

Глава компании "Онлайн патент" Алина Акиншина предположила, что бренд, ушедший из России в 2022 году, решил прекратить действие товарного знака, так как в 2025 году подошел срок его продления.

"Возможно, это имиджевый шаг, подкрепляющий позицию компании в части ухода с российского рынка", – сказала она.

Акиншина добавила, что более поздние товарные знаки Dockers продолжают действовать.

Ранее сообщалось, что международная платежная система Visa, покинувшая Россию, зарегистрировала в стране два товарных знака. Новые товарные знаки могут быть использованы в России для выпуска кредитных карт, дистанционного банковского обслуживания по дебетовым и кредитным счетам, а также для осуществления денежных переводов.

