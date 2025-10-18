L’Oreal подала в Роспатент 31 заявку на регистрацию товарных знаков

Фото: 123RF.com/teka77

Косметическая компания L’Oreal подала 31 заявку в Роспатент на регистрацию товарных знаков в России с начала года. Об этом сообщает ТАСС.

Всего в этом году регистрацию прошли 11 знаков, среди которых названия брендов CeraVe и Mixa. В настоящее время решения ожидают заявки с названиями Maybelline, Nyx и Essie. Другие заявки холдинга связаны с названиями косметических продуктов.

Согласно подсчетам, с 2022 года компания подала 45 заявок, из которых зарегистрированы 17 товарных знаков.

Ранее Роспатент зарегистрировал товарный знак американской компании Victoria’s Secret. Заявка была подана 23 марта текущего года из США.

Victoria’s Secret регистрируется по двум классам (№ 3, 25) международной классификации товаров и услуг, который включает средства личной гигиены, одежду для сна, джинсы, платья, а также мужское и женское нижнее белье.

