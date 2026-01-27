Форма поиска по сайту

27 января

Общество
Сомнолог Черкасова: курение может стать причиной появления храпа

Сомнолог рассказала, можно ли самостоятельно избавиться от храпа

Фото: depositphotos/Maridav

Курение и лишний вес могут стать основными причинами появления храпа, рассказала Москве 24 врач-сомнолог, кандидат медицинских наук София Черкасова.

По ее словам, лишний вес является самым частым триггером, поэтому иногда бывает достаточно похудеть, чтобы избавиться от недуга.

"Также существует правило, что при лишнем весе уменьшение массы тела на 10% приводит к улучшению ситуации с дыханием в два раза", – подчеркнула эксперт.

Еще одной причиной храпа может стать курение, потому что смолы раздражают слизистую и она отекает. Поэтому желательно расстаться с вредной привычкой или хотя бы полоскать горло перед сном теплой водой, чтобы максимально смыть агрессивные вещества. Однако последнее помогает слабо, отметила врач.

Употребление алкоголя также способно спровоцировать храп, поскольку спиртное расслабляет мышцы, а значит, стенки глотки сильнее сближаются во время сна. К тому же в таком состоянии у человека снижается чувствительность мозга к дефициту кислорода, что может сопровождаться остановками дыхания или их удлинением, если у пациента есть апноэ.
София Черкасова
врач-сомнолог, кандидат медицинских наук

Кроме того, сон на спине тоже способен спровоцировать храп. В этом случае мышцы расслабляются, язык западает, и верхние дыхательные пути сужаются. Поэтому важно попытаться спать на боку или с возвышенным изголовьем.

"Для этого можно прибегнуть к необычному народному методу: пришить карман на ночную рубашку в области спины и положить в него теннисный мячик или, например, твердую детскую игрушку. Это помешает переворачиваться на спину во сне", – пояснила Черкасова.

Если же самостоятельно избавиться от храпа не получается, важно пройти обследование у сомнолога, который сможет выявить причины, требующие помощи определенных специалистов. Например, эндокринолога, если дело в гормональном сбое, заключила врач.

Ранее врач-сомнолог, профессор, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ Роман Бузунов рассказал, что быстрому засыпанию может способствовать метод американских "морских котиков". Сначала следует вдыхать носом 4 секунды, потом задержать дыхание на 7 секунд и медленно, шумно выдыхать через рот 8 секунд. Все это время кончик языка должен касаться неба.

Трошина Любовь

обществоэксклюзив

