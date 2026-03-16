Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 марта, 06:49

Общество

Небольшая облачность и без осадков ожидается в Москве 16 марта

Фото: Агентство ''Москва''/Сергей Киселев

Небольшая облачность и без осадков ожидается в столице в первый день недели, 16 марта. Об этом информирует Гидрометцентр России.

По прогнозу синоптиков, днем температура воздуха в Москве будет в пределах от 10 до 12 градусов тепла, по области – от 8 до 13 градусов.

Южный ветер будет дуть со скоростью 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 756 миллиметров ртутного столба.

Ночью температура в столице может понизиться до минус 4 градусов, а в Подмосковье – до минус 2 градусов.

На территории Москвы и области продлили желтый уровень погодной опасности из-за возможного образования гололедицы на дорогах. Предупреждение действует до 09:00 по местному времени вторника, 17 марта.

Синоптики напомнили, что несмотря на теплую погоду, ночью в Москве и области ожидаются переходы температуры воздуха в сторону отрицательных значений.

Погода в Москве побила третий рекорд с начала весны

обществопогодагород

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика