16 марта, 06:49Общество
Небольшая облачность и без осадков ожидается в Москве 16 марта
Фото: Агентство ''Москва''/Сергей Киселев
Небольшая облачность и без осадков ожидается в столице в первый день недели, 16 марта. Об этом информирует Гидрометцентр России.
По прогнозу синоптиков, днем температура воздуха в Москве будет в пределах от 10 до 12 градусов тепла, по области – от 8 до 13 градусов.
Южный ветер будет дуть со скоростью 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 756 миллиметров ртутного столба.
Ночью температура в столице может понизиться до минус 4 градусов, а в Подмосковье – до минус 2 градусов.
На территории Москвы и области продлили желтый уровень погодной опасности из-за возможного образования гололедицы на дорогах. Предупреждение действует до 09:00 по местному времени вторника, 17 марта.
Синоптики напомнили, что несмотря на теплую погоду, ночью в Москве и области ожидаются переходы температуры воздуха в сторону отрицательных значений.
