Небольшая облачность и без осадков ожидается в Москве 16 марта

Фото: Агентство ''Москва''/Сергей Киселев

Небольшая облачность и без осадков ожидается в столице в первый день недели, 16 марта. Об этом информирует Гидрометцентр России.

По прогнозу синоптиков, днем температура воздуха в Москве будет в пределах от 10 до 12 градусов тепла, по области – от 8 до 13 градусов.

Южный ветер будет дуть со скоростью 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 756 миллиметров ртутного столба.

Ночью температура в столице может понизиться до минус 4 градусов, а в Подмосковье – до минус 2 градусов.

На территории Москвы и области продлили желтый уровень погодной опасности из-за возможного образования гололедицы на дорогах. Предупреждение действует до 09:00 по местному времени вторника, 17 марта.

Синоптики напомнили, что несмотря на теплую погоду, ночью в Москве и области ожидаются переходы температуры воздуха в сторону отрицательных значений.