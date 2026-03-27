Хуситы пригрозили, что могут вступить в конфликт на Ближнем Востоке

Йеменские хуситы из мятежного движения "Ансар Аллах" предупредили, что могут присоединиться к боевым действиям на Ближнем Востоке. Об этом сообщает издание L'Orient-Le Jour со ссылкой на заявление представителей движения.

"Мы полностью готовы в военном плане и готовы к любым вариантам развития событий", – приводит газета слова хуситов.

В организации также заявили, что продолжают следить за ситуацией в регионе. По мнению хуситов, Иран до сих пор действует успешно и каждый день наносит поражение врагу.

Ранее США подтвердили, что передали Тегерану план из 15 пунктов по завершению конфликта. В Белом доме отметили, что переданный план формирует основу для мирного соглашения между странами.

По информации СМИ, Тегеран уже ответил на мирное предложение Вашингтона. В своем ответе Иран заявил о необходимости прекращения агрессии в сторону республики и о создании условий для предотвращения повторения конфликта.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился после ударов США и Израиля по Ирану в конце февраля. В ответ Исламская Республика ударила по еврейскому государству и американским военным базам в регионе.