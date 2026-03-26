26 марта, 18:30

Уиткофф подтвердил, что США передали Ирану план по завершению конфликта

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф подтвердил, что Вашингтон передал Тегерану план из 15 пунктов по завершению конфликта. Соответствующее заявление он сделал во время заседания американского правительства.

По словам политика, переданный план формирует основу для мирного соглашения между странами.

"Этот документ был распространен через правительство Пакистана, выступающее в качестве посредника, и это привело к сильным, позитивным заявлениям и переговорам", – сказал Уиткофф.

Ранее востоковед Николай Севостьянов допустил временное перемирие между Соединенными Штатами и Исламской Республикой. При этом выход на устойчивые соглашения на нынешнем этапе он счел маловероятным.

Ближневосточный конфликт обострился после ударов США и Израиля по Ирану в конце февраля. В ответ Тегеран запустил ракеты в сторону еврейского государства и американских военных баз в регионе.

Президент Штатов Дональд Трамп готов "обрушить ад" на Иран, если тот откажется от сделки с Вашингтоном, сказал пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

