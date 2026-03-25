Песков: РФ не знает, насколько достоверны сообщения о плане США по Ближнему Востоку

Россия не знает, насколько правдивы сообщения о якобы подготовленном плане США по урегулированию на Ближнем Востоке. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Ранее газета The New York Times писала, что Вашингтон направил Тегерану план по прекращению конфликта, состоящий из 15 пунктов.

"Нет, такого рода информацию наши иранские друзья нам не передавали", – сказал Песков, отвечая на вопрос, направляла ли Исламская Республика России информацию о подобном документе.

До этого американский президент Дональд Трамп рассказал, что переговоры с Ираном ведут вице-президент США Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Стив Уиткофф. По его словам, Вашингтон поддерживает диалог "с нужными людьми, которые сильно хотят заключить сделку".

США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. В ответ Тегеран стал вести обстрелы еврейского государства и американских военных баз в регионе.

В марте Трамп поручил Пентагону временно прекратить удары по энергообъектам, объяснив это успешными переговорами с Исламской Республикой. При этом секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу уверен, что перспективы прекращения боевых действий на Ближнем Востоке пока не просматриваются.