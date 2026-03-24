NYT: кронпринц Саудовской Аравии подталкивает Трампа к войне с Ираном

Кронпринц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман якобы подталкивает американского лидера Дональда Трампа к продолжению войны против Ирана. Об этом сообщило издание New York Times со ссылкой на источники, которых американские чиновники информировали о ходе консультаций.

В СМИ подчеркнули, что наследный принц оказывает давление на Трампа. Кроме того, якобы в нескольких беседах, прошедших на минувшей неделе, бин Салман заявил президенту Штатов, что тому необходимо добиться смены жесткой линии в руководстве Ирана.

Осведомленные источники также отметили, что кронпринц говорил Трампу о долгосрочной опасности для стран Персидского залива, которую представляет собой Иран.

Соединенные Штаты и Израиль нанесли первые удары по объектам на территории Ирана в конце февраля. В ответ Тегеран запустил ракеты по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. В результате эскалации был закрыт Ормузский пролив, через который проходит примерно пятая часть мирового экспорта нефти.

После этого Трамп пригрозил уничтожить электростанции в Иране при условии, если он не откроет пролив в течение 48 часов. В ответ представитель центрального штаба сил страны "Хазрат Хатам аль-Анбия" предупредил, что Тегеран полностью закроет Ормузский пролив в случае, если США реализуют свои угрозы.

При этом позже глава Белого дома поручил Пентагону отложить любые военные удары по иранским электростанциям и объектам энергетической инфраструктуры на 5 дней. Трамп объяснил это тем, что в течение последних двух дней Вашингтон и Тегеран провели очень хорошие и продуктивные переговоры.

СМИ считают, что Вашингтон хочет объявить об окончании войны с Ираном 9 апреля. Это необходимо для того, чтобы Трамп смог прибыть в израильский День независимости и получить Премию Израиля.