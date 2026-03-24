24 марта, 21:44

NYT: кронпринц Саудовской Аравии подталкивает Трампа к войне с Ираном

Кронпринц Саудовской Аравии подталкивает Трампа к войне с Ираном – СМИ

Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев

Кронпринц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман якобы подталкивает американского лидера Дональда Трампа к продолжению войны против Ирана. Об этом сообщило издание New York Times со ссылкой на источники, которых американские чиновники информировали о ходе консультаций.

В СМИ подчеркнули, что наследный принц оказывает давление на Трампа. Кроме того, якобы в нескольких беседах, прошедших на минувшей неделе, бин Салман заявил президенту Штатов, что тому необходимо добиться смены жесткой линии в руководстве Ирана.

Осведомленные источники также отметили, что кронпринц говорил Трампу о долгосрочной опасности для стран Персидского залива, которую представляет собой Иран.

Соединенные Штаты и Израиль нанесли первые удары по объектам на территории Ирана в конце февраля. В ответ Тегеран запустил ракеты по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. В результате эскалации был закрыт Ормузский пролив, через который проходит примерно пятая часть мирового экспорта нефти.

После этого Трамп пригрозил уничтожить электростанции в Иране при условии, если он не откроет пролив в течение 48 часов. В ответ представитель центрального штаба сил страны "Хазрат Хатам аль-Анбия" предупредил, что Тегеран полностью закроет Ормузский пролив в случае, если США реализуют свои угрозы.

При этом позже глава Белого дома поручил Пентагону отложить любые военные удары по иранским электростанциям и объектам энергетической инфраструктуры на 5 дней. Трамп объяснил это тем, что в течение последних двух дней Вашингтон и Тегеран провели очень хорошие и продуктивные переговоры.

СМИ считают, что Вашингтон хочет объявить об окончании войны с Ираном 9 апреля. Это необходимо для того, чтобы Трамп смог прибыть в израильский День независимости и получить Премию Израиля.

Трамп пообещал приостановить удары по иранским энергообъектам на 5 дней

Главное

Как подготовиться к походу за грибами?

Заряженный гаджет и хотя бы один пауэрбанк на компанию – обязательный минимум

Перед походом важно изучить местность

Читать
закрыть

Запретят ли детям пользоваться гаджетами в РФ?

Эксперты уверены: вопрос должен стоять в контроле времени и контента

Важно разъяснять, чем грозит бесконтрольное использование гаджетов ребенком

Читать
закрыть

Почему молодежь уезжает из крупных городов в регионы?

В регионах формируется рынок кадров, развивается инфраструктура

Молодежь возвращается на малую родину, чтобы не "выживать", а по-настоящему жить

Читать
закрыть

Как грамотно подготовить ребенка к походу в первый класс?

Задача взрослых – гулять с детьми, развивать у них крупную моторику через игры

Родителям предстоит подготовить базу, на которую педагог будет "высеивать" знания

Читать
закрыть

Как распознать прокрастинацию и справиться с ней?

Отличие прокрастинации от лени и апатии в том, что есть внутренний конфликт

Любая техника борьбы с прокрастинацией будет работать, если следить за режимом дня

Читать
закрыть

Появятся ли прямые авиаперелеты из России в Бразилию?

Самолеты смогут делать промежуточные посадки в дружественных странах для дозаправки

Эксперты уверены: важна гарантия полной загрузки самолетов

Читать
закрыть

Где найти работу возрастным соискателям?

Стабильным спросом пользуются специалисты сферы услуг, общепита и офисных профессий

Чтобы повысить шансы на трудоустройство, можно пройти бесплатное переобучение

Читать
закрыть

К чему приведет расширение контроля за безналичными доходами физлиц?

ФНС стремится получить доступ к банковским данным и анализировать их

Если система передачи данных о денежных средствах станет массовой, услуги подорожают

Читать
закрыть

