Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 марта, 18:56

Политика

В Иране пригрозили полной блокадой Ормузского пролива в случае атак по энергетике

Фото: ТАСС/AP

Иран полностью закроет Ормузский пролив в случае, если США нанесут удары по электростанциям Исламской Республики. Об этом заявил представитель центрального штаба ВС Ирана "Хазрат Хатам аль-Анбия", его слова цитирует агентство Fars.

Президент США Дональд Трамп ранее написал в соцсети Truth Social, что если Тегеран не откроет пролив в течение 48 часов, то Соединенные Штаты нанесут удар, уничтожив различные электростанции, начиная с самой крупной.

"Мы неоднократно заявляли, что Ормузский пролив закрыт только для врага. Однако пока он закрыт не полностью и находится под нашим разумным контролем. Безопасный проход осуществляется на определенных условиях, которые отвечают нашей безопасности и интересам", – говорится в сообщении.

По его словам, в случае совершения атак пролив будет закрыт до тех пор, пока разрушенные объекты не будут восстановлены. Кроме того, Иран в ответ атакует все электростанции, энергетическую инфраструктуру и объекты информационных технологий Израиля, а также объявит все электростанции в регионе, где располагаются базы США, своими "законными целями".

Ранее представитель Исламской Республики при Международной морской организации Али Мусави заявил, что Все суда, кроме связанных с "врагами Ирана", могут пройти через Ормузский пролив. Он добавил, что это возможно при координации мер безопасности с Тегераном.

Ормузский пролив оказался закрыт для прохода судов после ударов США и Израиля по Ирану. Тегеран в ответ атаковал территорию еврейского государства и американские военные базы в регионе.

Кроме того, иранская сторона ранее заявляла, что будет уничтожать любые суда, которые нарушат запрет по судоходству в Ормузском проливе. По словам Трампа, страны НАТО ждет "очень плохое будущее", если они не помогут Вашингтону в разблокировке пролива.

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика