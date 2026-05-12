Билеты на экскурсию в Московский детский сказочный театр доступны в "Мосбилете"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Дети и их родители приглашаются на экскурсию и мастер-класс, которые пройдут в Московском детском сказочном театре 20 мая. Билеты можно приобрести с помощью сервиса "Мосбилет", передает портал мэра и правительства столицы.

На экскурсии посетителям покажут сцены из спектакля и расскажут о разных видах театральных кукол. Кроме того, гости узнают историю их появления.

Участники мастер-класса смогут сами изготовить тростевую куклу. В этом им помогут актеры и художники культурного учреждения, которые подробно расскажут о том, как устроен гапитный механизм, приводящий куклу в движение.

Ранее московские музеи подготовили программы, которые будут полезны школьникам при изучении литературы, истории и биологии. Некоторые выставки понравятся ребятам, которые интересуются историей архитектуры и города. Билеты также доступны в сервисе "Мосбилет".