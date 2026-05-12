Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 мая, 15:58

Политика

ГД рассмотрит вопрос о назначении уполномоченного по правам человека РФ 14 мая

Фото: Москва 24/Анна Селина

Госдума рассмотрит вопрос о назначении уполномоченного по правам человека в РФ 14 мая, передает пресс-служба нижней палаты парламента.

Вопрос о назначении омбудсмена был поднят на совещании спикера ГД Вячеслава Володина с руководителями политических фракций. Также обсуждались вопросы повестки и приоритетные законопроекты, которые планируется рассмотреть в мае, включая ратификацию международных договоров и ряд других инициатив.

Полномочия омбудсмена Татьяны Москальковой истекают в текущем году – она занимает этот пост с 2016 года. По закону, уполномоченный по правам человека не может занимать свой пост более двух пятилетних сроков подряд. Федеральный омбудсмен назначается на должность и освобождается от должности ГД.

Ранее фракция "Справедливая Россия" выдвинула на должность уполномоченного по правам человека депутата Яну Лантратову. Лидер партии Сергей Миронов заявлял, что парламентарий много лет занимается общественной деятельностью и хорошо понимает запросы граждан. Инициативу уже поддержали в "Единой России", одобрив кандидатуру единогласно.

Читайте также


политикаобщество

Главное

К чему ведет синдром хронической усталости?

Такое состояние существенно снижает качество жизни

На фоне физиологического коллапса часто развивается тяжелая вторичная депрессия

Читать
закрыть

К каким катаклизмам приведет "супер Эль-Ниньо"?

Обычно явление усиливает волны жары

Наступление явления в ближайшие месяцы – скорее, предположение

Читать
закрыть

Как подготовиться к появлению комаров в Московском регионе?

Защищаться от насекомых следует традиционными репеллентами

Все работает в соответствии с инструкциями на упаковке и этикетке

Читать
закрыть

Разрешат ли школьникам использовать ИИ на экзаменах?

Эксперты уверены: сейчас педагоги старательно развивают это направление

Читать
закрыть

Как выбрать качественный водонагреватель в 2026 году?

Чтобы он прослужил долго, лучше приобретать премиум- или миддл-варианты

Читать
закрыть

Насколько вероятны переговоры России и Евросоюза?

Эксперты уверены: в Европе скоро перестанут считать изменой налаживание диалога с РФ

Читать
закрыть

Почему россияне обращаются к онлайн-тарологам?

Люди не готовы брать ответственность за свою жизнь и переносят ее на высшие силы

Читать
закрыть

Как подготовиться к поездке с детьми за границу?

В первую очередь нужно проверить наличие всех необходимых документов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика