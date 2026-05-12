Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 мая, 15:58

Культура

Сценарист сериала "Склифосовский" Юлия Терентьева скончалась в возрасте 45 лет

Фото: kinopoisk.ru

Сценарист сериала "Склифосовский" Юлия Терентьева ушла из жизни в возрасте 45 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ее окружение.

Уточняется, что она скончалась 9 мая в больнице Севастополя. Причиной смерти стали осложнения на фоне диабета.

"Она долго болела, у нее был диабет. Уже почки отказали, последнее время была на диализе", – рассказал собеседник журналистов.

Церемония прощания со сценаристом состоится в пятницу, 15 мая, на Городском кладбище в Севастополе, где она и будет похоронена.

Терентьева родилась 28 августа 1980 года. Она работала над сценариями к известным отечественным сериалам. В их числе "Склифосовский" и "Пес".

Читайте также


культура

Главное

К чему ведет синдром хронической усталости?

Такое состояние существенно снижает качество жизни

На фоне физиологического коллапса часто развивается тяжелая вторичная депрессия

Читать
закрыть

К каким катаклизмам приведет "супер Эль-Ниньо"?

Обычно явление усиливает волны жары

Наступление явления в ближайшие месяцы – скорее, предположение

Читать
закрыть

Как подготовиться к появлению комаров в Московском регионе?

Защищаться от насекомых следует традиционными репеллентами

Все работает в соответствии с инструкциями на упаковке и этикетке

Читать
закрыть

Разрешат ли школьникам использовать ИИ на экзаменах?

Эксперты уверены: сейчас педагоги старательно развивают это направление

Читать
закрыть

Как выбрать качественный водонагреватель в 2026 году?

Чтобы он прослужил долго, лучше приобретать премиум- или миддл-варианты

Читать
закрыть

Насколько вероятны переговоры России и Евросоюза?

Эксперты уверены: в Европе скоро перестанут считать изменой налаживание диалога с РФ

Читать
закрыть

Почему россияне обращаются к онлайн-тарологам?

Люди не готовы брать ответственность за свою жизнь и переносят ее на высшие силы

Читать
закрыть

Как подготовиться к поездке с детьми за границу?

В первую очередь нужно проверить наличие всех необходимых документов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика