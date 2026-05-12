12 мая, 16:00

Общество

Суд в Италии признал законным наличие трех родителей у ребенка

Суд в Италии впервые официально признал законным наличие у ребенка трех родителей. Об этом сообщила газета Corriere della Sera со ссылкой на вступившее в силу постановление апелляционного суда Бари.

Отмечалось, что в Италии был официально зарегистрирован ребенок, имеющий двух отцов, которые воспитывают его с рождения, а также мать, родившую его. Это решение является первым подобным в стране и позволяет внести в реестр свидетельство о рождении ребенка с двумя отцами.

По данным газеты, ребенку сейчас четыре года, он родился в Германии. Его биологический отец состоит в однополом браке с гражданином Италии и Германии (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ), а мать – давняя подруга пары, у которой есть свои дети.

Уточнялось, что ребенок был зачат естественным путем, и при рождении был признан как матерью, так и биологическим отцом, которому затем был передан на воспитание. Поскольку германский закон разрешает усыновление ребенка однополыми парами, в Германии с этим проблем не возникло.

Однако муниципальные власти Италии им отказали, так как посчитали, что за усыновлением может быть скрыто запрещенное в стране суррогатное материнство. Тогда дело передали в апелляционный суд Бари.

Рассмотрев дело, инстанция пришла к выводу, что факт суррогатного материнства отсутствует, и биологическая мать согласна на то, чтобы у ребенка был второй отец. На основании этого было принято решение зарегистрировать в Италии свидетельство о рождении, где указано, что у ребенка трое родителей.

Ранее сообщалось, что термины "муж" и "жена" будут исключены из польских свидетельств о браке, их заменят обозначениями "первый супруг" и "второй супруг". Уточнялось, что такие изменения необходимы для возможности выдачи свидетельств о браке лицам одного пола.

