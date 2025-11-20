В Швеции не будут брать на работу священников, отказывающихся венчать однополые пары

Фото: 123RF.com/tonobalaguer

Церковные приходы в Швеции смогут отказывать в приеме на работу священников, которые не хотят венчать однополые пары (движение ЛГБТ признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ), сообщает Expressen.

Решение было принято Церковным советом, который является высшим органом принятия решений Церкви Швеции, после продолжительных дебатов. Священник Ханс Вайхбродт, проголосовавший против, указал на то, что вопрос об отношении к однополому браку не должен иметь значения при трудоустройстве.

"Это означает, что у нас в церкви должно быть место и для тех, кто полностью верит, что брак устанавливается между мужчиной и женщиной", – подчеркнул священнослужитель.

В 2023 году стало известно, что Ватиканская Конгрегация доктрины веры опубликовала декларацию по доктринальным вопросам под названием Fiducia Supplicans. В ней священникам разрешили благословлять пары, "не соответствующие нормам", в том числе однополые.

Согласно тексту декларации, это сделано для того, чтобы церковь могла принять даже тех, кто не живет в соответствии с христианскими моральными нормами, но при этом "смиренно просит о благословении".

