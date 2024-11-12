Духовный глава церкви Англии ушел в отставку из-за скандала с растлением детей

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Духовный глава церкви Англии архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби ушел в отставку из-за скандала с растлением детей, сообщает ТАСС.

"Получив милостивое разрешение Его Величества короля, я принял решение уйти в отставку", – заявил 68-летний архиепископ.

Он выразил надежду, что это решение ясно показывает, насколько серьезно Церковь Англии понимает необходимость перемен и свою глубокую приверженность делу создания более безопасной церкви.

В Великобритании потребовали отставки Уэлби после публикации независимого отчета, где говорилось, что он не привлек к ответственности виновного в сексуальном насилии против мальчиков, которое совершалось в христианских лагерях в Зимбабве и ЮАР в 1970-е и в начале 1980-х.

Согласно отчету, преступления совершались юристом Джоном Смитом, от действий которого могли пострадать 130 мальчиков. Автор отчета Кит Макин утверждает, что Церковь Англии знала о преступлениях, но не приняла мер. По данным СМИ, Уэлби, который работал волонтерам в лагерях, утверждал, что не знал о происходящем до 2013 года.

В октябре прошлого года стало известно, что в результате сексуальных домогательств в отношении несовершеннолетних в испанской католической церкви пострадали свыше двух тысяч человек. Издание El País, которое начало собственное расследование в 2018 году, собрало данные о более тысячи подозреваемых в домогательствах в отношении детей.

В 2021 году епископальная конференция Испании признала 220 случаев домогательств в отношении несовершеннолетних, в 2022 году число жертв выросло до 506. При этом газета обнародовала данные о 929 подозреваемых и 1 770 потерпевших.