В Москве задержали серийного педофила

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В Москве задержали серийного 54-летнего педофила, который совращал сыновей своих соседей. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Информированный собеседник издания рассказал, что в процессе расследования удалось установить 5 эпизодов. Гражданин Таджикистана заманивал детей в возрасте от 8 до 13 лет в квартиру и совершал над ними насильственные действия сексуального характера. Преступления были совершены в период с августа 2021 года по июнь 2022 года.

В настоящее время обвиняемый находится под арестом. За совершенные преступления ему может грозить пожизненный тюремный срок.

Ранее в столице арестовали 38-летнего мужчину, совращавшего по переписке несовершеннолетних девочек. Обвиняемый отправил одной из пострадавших фото порнографического содержания. До этого мужчина был осужден по статье "Незаконное изготовление и оборот порнографических материалов или предметов".



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