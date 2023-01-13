Педофилам могут запретить приближаться к детским площадкам

Фото: Москва 24/Елена Долматова

МВД РФ решило расширить контроль за педофилами: предлагается запретить им приближаться к детским площадкам. Об этом пишет газета "Известия".

Как отмечается в пояснительной записке к документу, сегодня педофилам после освобождения запрещено выезжать за пределы установленной судом территории. В их отношении могут применяться и другие ограничения, например запрет на посещение ресторанов или на выход из дома в определенное время, однако закрыть для них места массового пребывания детей достаточно сложно.

В пятницу, 13 января, закончится общественное обсуждение соответствующего законопроекта, после чего его могут внести в Госдуму.

Эксперты поддерживают идею МВД усилить контроль за преступниками, однако не совсем понимают, как это будет реализовано. Так, депутат Нина Останина напоминает, что поставить охранника у каждой детской площадки не получится – их иногда не хватает и в образовательных учреждениях.

Решение проблемы она видит в использовании электронных браслетов. Еще в апреле прошлого года Останина предлагала это вместе с коллегами по Госдуме. Тем не менее соответствующий законопроект пока не прошел даже первое чтение.

Есть и другие способы реализовать задумку МВД. Например, адвокат Екатерина Антонова предлагает устанавливать видеокамеры в местах массового скопления детей. А юрист Ирина Минина считает, что необходимо усилить роль участковых в контроле за перемещением педофилов. Не лишним будет обратиться к помощи простых граждан: если люди будут чаще обращать на странное поведение посторонних лиц, то преступлений станет меньше, уверена она.

Ранее в СК РФ составили портрет среднестатистической жертвы педофила. По данным ведомства, наиболее часто жертвами преступников становятся девочки в возрасте от 11 до 14 лет, живущие в городах.

Часть таких преступлений совершается родственниками или близкими детей, причем примерно половина – сожителями матери ребенка.



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