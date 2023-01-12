В Санкт-Петербурге завели дело на педагога, у которого нашли детское порно

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В Санкт-Петербурге завели уголовное дело на педагога, на рабочем столе которого обнаружили детскую порнографию. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу ГСУ СК России по Петербургу и Ленинградской области.

Следственный отдел по Пушкинскому району ГСУ СК РФ по региону возбудил в отношении учителя дело по пункту "г" части 2 статьи 242.1 УК РФ ("Изготовление и оборот материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних").

Максимальное наказание по данной статье составляет 10 лет лишения свободы.

Сообщается, что в настоящее время следователи устанавливают подробности инцидента.

Ранее спортивный тренер секции по борьбе из московского Люблина признался в сексуальном насилии над несовершеннолетними, а также в съемке детской порнографии. О действиях злоумышленника родителям рассказал один из его подопечных.

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