Тренер из московского Люблина признался в педофилии и съемках детского порно

Фото: ГСУ СК России по Москве

Спортивный тренер секции по борьбе из московского Люблина признался в сексуальном насилии над несовершеннолетними, а также в съемке детской порнографии. Об этом информирует сайт СК РФ по Москве.

"По данным следствия, в июне 2022 года в помещении спортивной секции по борьбе, расположенной на территории района Люблино, тренер, оставаясь на непродолжительное время с ребенком, систематически совершал в отношении него иные насильственные действия сексуального характера", – говорится в сообщении.

После этого несовершеннолетний рассказал о произошедшем родителям, которые незамедлительно обратились в полицию. Во время следственных мероприятий было обнаружено, что подобные действия были совершены в отношении еще двоих детей. В ходе расследования злоумышленник признал свою вину.

Было возбуждено уголовное дело по статьям "Иные насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста" и "Использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов". Дело было передано в суд на рассмотрение.

Ранее сообщалось, что правоохранители организовали проверку после появления информации о случаях педофилии в детском спортивном центре Ярославля. В управлении пообещали выяснить все обстоятельства происшествия.

По результатам исследования дела примут процессуальное решение.

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