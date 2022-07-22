Полиция на Урале разыскивает мужчину, который пытался увести с собой детей

17:55
Фото: vk.com/inc_nt
Полиция в Нижнем Тагиле проводит проверку и разыскивает мужчину, который пытался увести с собой трех мальчиков. Об этом сообщает издание "Екатеринбург Онлайн".
По словам одного из мальчиков, мужчина попросил ребят сопроводить его до больницы, где якобы наблюдается его отец. Чтобы мотивировать их, незнакомец предложил купить все что угодно в ближайшем магазине.
Пока дети выбирали подарки, продавщица магазина узнала одного ребенка, предложила помощь и позвонила отцу мальчика. Когда мужчина приехал, незнакомец испугался и сбежал из магазина.
В полиции отметили, что не получили информацию о неизвестном своевременно. Тем не менее правоохранители проведут проверку и примут необходимые меры.
В июне текущего года сотрудники полиции задержали пьяного мужчину, который занимался онанизмом возле детской площадки в Пресненском районе Москвы. Правоохранители составили протокол о мелком хулиганстве.
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