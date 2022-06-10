Мужчину задержали по подозрению в надругательстве над 7-летней дочкой знакомых

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В столице задержали мужчину, подозреваемого в надругательстве над 7-летней дочерью знакомых, говорится в сообщении на сайте ГСУ СК РФ по Москве.

"Останкинским межрайонным следственным отделом следственного управления по СВАО ГСУ СК РФ по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "б" части 4 статьи 132 УК РФ ("Иные действия сексуального характера")", – говорится в сообщении.

По данным следствия, инцидент произошел вечером 9 июня в подъезде дома, когда знакомый семьи 7-летней девочки возвращался с ней с прогулки. Девочка рассказала о случившемся маме, которая сразу обратилась в полицию.

В настоящее время с подозреваемым проводятся следственные действия.

Ранее в СК составили портрет среднестатистической жертвы педофила. Заместитель председателя Следственного комитета РФ Елена Леоненко рассказала, что наиболее часто жертвами педофилов в прошлом году становились девочки в возрасте от 11 до 14 лет, живущие в городах. Это связано с тем, что в городе преступнику проще затеряться, а в небольших населенных пунктах и селах зачастую все друг друга знают.

