СК проверит данные об издевательствах подростков над малышами в курганском детдоме

10:15
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
СК инициировал проверку после сообщений о жестоком обращении подростков с малышами в детском доме в Юргамышском районе Курганской области.
В соцсети "ВКонтакте" было размещено несколько постов из детдома, в которых говорилось, что воспитанники учреждения избили ребенка по голове и животу, курили и дышали дымом ему в лицо.
В пресс-службе регионального правительства отметили, что руководство учреждения провело незамедлительную проверку.
"Такие случаи просто недопустимы. Безусловно, виновные понесут наказание", – отметила начальник главного управления социальной защиты населения Анастасия Золотухина.
В детдом выехала и уполномоченный по правам ребенка Алена Лопатина.
Ранее сообщалось, что столичная прокуратура организовала проверку в связи с причинением телесных повреждений 9-летнему мальчику. В момент избиения матери мальчика дома не было. В медучреждение ребенка сопровождал отец, который обратился в полицию.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: