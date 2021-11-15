СК проверит данные об издевательствах подростков над малышами в курганском детдоме

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

СК инициировал проверку после сообщений о жестоком обращении подростков с малышами в детском доме в Юргамышском районе Курганской области.

В соцсети "ВКонтакте" было размещено несколько постов из детдома, в которых говорилось, что воспитанники учреждения избили ребенка по голове и животу, курили и дышали дымом ему в лицо.

В пресс-службе регионального правительства отметили, что руководство учреждения провело незамедлительную проверку.

"Такие случаи просто недопустимы. Безусловно, виновные понесут наказание", – отметила начальник главного управления социальной защиты населения Анастасия Золотухина.

В детдом выехала и уполномоченный по правам ребенка Алена Лопатина.

Ранее сообщалось, что столичная прокуратура организовала проверку в связи с причинением телесных повреждений 9-летнему мальчику. В момент избиения матери мальчика дома не было. В медучреждение ребенка сопровождал отец, который обратился в полицию.