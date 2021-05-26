Столичная прокуратура проверяет информацию об избиении мальчика сожителем матери

11:43
Фото: ТАСС/Артем Коротаев
Московская прокуратура организовала проверку в связи с причинением телесных повреждений 9-летнему мальчику. Об этом сообщается на сайте ведомства.
"По предварительной информации, 25 мая 2021 года в столичное медицинское учреждение поступил мальчик 2012 года рождения с ушибом брюшной полости, который, со слов ребенка, ему причинил 31-летний сожитель матери по месту проживания в Переведеновском переулке", – говорится в сообщении.
В прокуратуре уточнили, что в момент избиения матери мальчика дома не было. В медучреждение ребенка сопровождал отец, который обратился в полицию.
В ходе проверки правоохранителям предстоит установить все обстоятельства и причины произошедшего, а также оценить выполнение матерью обязательств по воспитанию несовершеннолетнего.
Ранее сообщалось, что столичный суд арестовал женщину, подозреваемую в издевательствах над 10-летней девочкой, которая находится под ее опекой. Множественные гематомы головы и тела у девочки обнаружили учителя.
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