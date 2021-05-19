Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

17:32

Столичная соцзащита помогает семье, где 14-летняя девочка выпивала с матерью

общество

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Сотрудники соцзащиты оказывают помощь семье 14-летней девочки, которая длительное время не посещает школу и употребляет алкоголь вместе с матерью. Об этом рассказали в пресс-службе столичного департамента труда и социальной защиты.

"Как только стало известно о проблемах в семье, сотрудники соцзащиты незамедлительно подключились к ситуации. Семье была предложена всяческая помощь и поддержка. С ней будет проводиться индивидуальная профилактическая работа. Также мама согласилась на реабилитацию подростка в одном из учреждений соцзащиты", – отмечается в материале.

В данное время девочка-подросток находится в больнице, ее жизни ничего не угрожает.

Ранее стало известно, что школьница из района Южное Медведково перестала посещать занятия. По словам самой девочки, с матерью они периодически выпивали. Также она рассказала, что против нее совершались действия, связанные с нарушением половой неприкосновенности.

До этого инцидент, связанный с детьми и их пьющими родителями, произошел в Нижегородской области. Жительница Богородска избила своего грудного ребенка за то, что тот мешал ей отдыхать с подругой. Младенцу потребовалась госпитализация.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать