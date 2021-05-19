Столичная соцзащита помогает семье, где 14-летняя девочка выпивала с матерью

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе
Сотрудники соцзащиты оказывают помощь семье 14-летней девочки, которая длительное время не посещает школу и употребляет алкоголь вместе с матерью. Об этом рассказали в пресс-службе столичного департамента труда и социальной защиты.
"Как только стало известно о проблемах в семье, сотрудники соцзащиты незамедлительно подключились к ситуации. Семье была предложена всяческая помощь и поддержка. С ней будет проводиться индивидуальная профилактическая работа. Также мама согласилась на реабилитацию подростка в одном из учреждений соцзащиты", – отмечается в материале.
В данное время девочка-подросток находится в больнице, ее жизни ничего не угрожает.
Ранее стало известно, что школьница из района Южное Медведково перестала посещать занятия. По словам самой девочки, с матерью они периодически выпивали. Также она рассказала, что против нее совершались действия, связанные с нарушением половой неприкосновенности.
До этого инцидент, связанный с детьми и их пьющими родителями, произошел в Нижегородской области. Жительница Богородска избила своего грудного ребенка за то, что тот мешал ей отдыхать с подругой. Младенцу потребовалась госпитализация.
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