В Нижегородской области женщина избила сына, который мешал ей выпивать

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Жительница нижегородского Богородска избила своего грудного ребенка за то, что тот мешал ей отдыхать с подругой, сообщает "Экспресс газета" со ссылкой на пресс-службу МВД по Нижегородской области. О случившемся полиции рассказала ее знакомая.

Инцидент произошел 25 января, когда женщина вместе со своим трехмесячным сыном пришла в гости к знакомой. Как рассказали в МВД, с собой у нее был пакет алкоголя, который девушки распивали в течение дня.

По словам подруги подозреваемой, когда мальчик начал плакать, мать избила его. Тогда хозяйка дома унесла ребенка к своему сожителю и вызвала скорую помощь. Малыша госпитализировали, отметили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по статье "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего". У обвиняемой есть еще трое детей, однако в отношении них ее лишили родительских прав. По данным регионального МВД, у женщины есть судимость.

Ранее прокуратура начала проверку после того, как мать оставила двухмесячного ребенка на крыльце детского дома в Москве. Мальчика, рожденного 29 ноября 2020 года, нашли 27 января на Тимирязевской улице и доставили в медучреждение.