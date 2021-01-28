Мать оставила двухмесячного ребенка на крыльце детдома в Москве

Фото: Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Прокуратура начала проверку после того, как мать оставила двухмесячного ребенка на крыльце детского дома в Москве, сообщает пресс-служба ведомства.

Ребенка нашли 27 января на Тимирязевской улице. Мальчика, рожденного 29 ноября 2020 года, доставили в медицинское учреждение.

В ходе проверки прокуроры установят причины и обстоятельства произошедшего. Ими будет дана оценка соблюдению требований законодательства о несовершеннолетних, а также действиям родителей по исполнению ими своих обязанностей по заботе о здоровье и развитии малолетнего.

Ранее сообщалось, что ребенок несколько дней находился один в квартире на улице Новоорловской в Москве. После обнаружения мальчика доставили в больницу. Департамент труда и социальной защиты населения сообщал, что поможет решить вопрос с проживанием ребенка.

Мать мальчика – 31-летняя москвичка – рассказала, что несколько дней она провела у знакомого, а задержали ее, когда она выходила на улицу с собакой. Мать ребенка призналась, что все это время знала о местонахождении сына. Она заявила, что оставила ему еды на несколько дней. Женщина добавила, что любит своего сына и отказываться от него не намерена. Также она раскаялась в содеянном.

