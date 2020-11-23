Детский омбудсмен Москвы следит за ситуацией с мальчиком, запертым в квартире

18:53
Фото: ТАСС/Николай Галкин
Уполномоченный по правам ребенка в столице Ольга Ярославская держит на контроле ситуацию с 10-летним мальчиком, запертым на несколько дней в квартире на западе Москвы. Детский омбудсмен находится на связи с правоохранительными органами и, возможно, посетит мальчика в больнице, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу уполномоченного.
"Прокуратура начала проверку. Я нахожусь с правоохранительными органами, которые ищут маму, на связи, мы работаем с прокуратурой и СК. Когда закончится проверка, будет решаться вопрос о том, насколько мать в состоянии выполнять родительские обязанности и как помочь ребенку. Держу ситуацию на контроле. И, возможно, если позволят ограничения, посещу мальчика", – заявила Ярославская.
По ее словам, семья мальчика раньше получала социальную помощь и состояла на учете органов соцзащиты, но в последнее время перестала взаимодействовать с ними.
Ранее стало известно, что ребенок остался один на несколько дней в квартире на улице Новоорловской в Москве. В настоящий момент начата проверка. Планируется оценить исполнение законодательства о несовершеннолетних, действия родителей и уполномоченных органов по выявлению семейного неблагополучия.
Департамент труда и социальной защиты населения Москвы сообщил, что поможет решить вопрос с проживанием мальчика.
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