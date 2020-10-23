Уголовное дело завели на женщину, оставившую на заправке в Одинцове двоих детей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Уголовное дело возбуждено в отношении матери, оставившей своих детей на заправке в Одинцове, сообщили в региональном главке МВД.

По версии следствия, 34-летняя жительница Одинцовского городского округа, чтобы "проучить детей за плохое поведение", высадила мальчиков в возрасте шести и семи лет из машины и уехала.

Дети бежали по проезжей части за машиной, пока их не подобрал таксист, который обратился в полицию. В полицию также обратилась и мать, заявив, что ее детей похитили.

Возбуждено уголовное дело по статье "Оставление в опасности". Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее в Челябинске мать выкинула ребенка в реку и инсценировала его похищение. Следствие возбудило уголовное дело об убийстве.

До этого суд арестовал жительницу городского округа Пушкино по обвинению в убийстве малолетнего сына. 43-летняя женщина призналась в содеянном, но не смогла объяснить мотив своих действий.