Уголовное дело завели на женщину, оставившую на заправке в Одинцове двоих детей

13:08
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Уголовное дело возбуждено в отношении матери, оставившей своих детей на заправке в Одинцове, сообщили в региональном главке МВД.
По версии следствия, 34-летняя жительница Одинцовского городского округа, чтобы "проучить детей за плохое поведение", высадила мальчиков в возрасте шести и семи лет из машины и уехала.
Дети бежали по проезжей части за машиной, пока их не подобрал таксист, который обратился в полицию. В полицию также обратилась и мать, заявив, что ее детей похитили.
Возбуждено уголовное дело по статье "Оставление в опасности". Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Ранее в Челябинске мать выкинула ребенка в реку и инсценировала его похищение. Следствие возбудило уголовное дело об убийстве.
До этого суд арестовал жительницу городского округа Пушкино по обвинению в убийстве малолетнего сына. 43-летняя женщина призналась в содеянном, но не смогла объяснить мотив своих действий.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: