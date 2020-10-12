СК предъявил жительнице Пушкина обвинение в убийстве четырехлетнего сына

12:28
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Жительнице городского округа Пушкино предъявили обвинение в убийстве ребенка. О этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГСУ Следственного комитета (СК) РФ по области.
"По данным следствия, 11 октября женщина, находясь у себя в квартире в Пушкине, совершила убийство четырехлетнего сына путем его повешения. Тело ребенка обнаружил отец, вернувшийся домой", – сказали в ведомстве.
Женщину задержали и допросили. В Следственном комитете сообщили, что пояснить мотив убийства подозреваемая не смогла. На месте происшествия работала следственно-криминалистическая группа.
В ближайшее время женщине будет назначена психолого-психиатрическая экспертиза. Следователи намерены ходатайствовать перед судом об аресте обвиняемой.
Ранее сообщалось, что в Татарстане нашли коляску с двухлетней девочкой. Сейчас ребенок находится в Камском медицинском центре, врачи диагностировали у ребенка переохлаждение.
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