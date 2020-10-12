Женщина на Камчатке заказала убийство своей подруги

10:10
Видео: YouTube/МВД МЕДИАЖительница Камчатки подозревается в заказе убийства своей подруги, сообщает "Вечерняя Москва". В настоящее время женщина задержана.
Сотрудникам полиции стало известно, что одна из жительниц планирует убить свою подругу и даже нашла для этого предполагаемого исполнителя.
В результате соответствующих действий оперативники обнаружили возможную жертву и человека, который должен был ее убить. Мужчина сразу заявил о готовности содействовать следствию. Он рассказал, что за убийство нанимательница пообещала ему 100 тысяч рублей, 45 из которых он уже получил.
Для того чтобы задержать заказчицу, под руководством полиции было инсценировано то самое убийство и сделаны постановочные снимки. При встрече якобы с "убийцей" женщина поверила в реалистичность фотографий. Она уверила, что вскоре выплатит остаток средств, а также порекомендовала мужчине уехать из города.
Так, подозреваемую задержали и возбудили в отношении нее уголовное дело.
Ранее сообщалось, что в Пушкинском городском округе задержана местная жительница, которую подозревают в убийстве своего ребенка. Тело сына, по предварительным данным, обнаружил его отец, когда пришел домой.
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