В Дагестане будут судить мужчину, спрятавшего труп жены на кладбище

15:07
Фото: СК РФ по Республике Дагестан
29-летний житель Гергебильского района Дагестана убил из пистолета свою супругу и спрятал ее труп на кладбище. Расследование данного уголовного дела завершено, сообщили в пресс-службе СУСК России по региону.
Уточняется, что 17 января между мужем и женой произошла ссора, в результате которой мужчина выстрелил в голову женщины из огнестрельного оружия. Пострадавшая скончалась на месте. Ее труп злоумышленник спрятал на территории сельского кладбища для сокрытия улик. Пистолет он выбросил в реку.
"Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного по статьям "Убийство" и "Незаконный оборот оружия", – говорится в сообщении.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Ранее неизвестный убил мужчину на территории приюта для животных на юго-востоке города. На место происшествия прибыли криминалисты, была инициирована проверка. Как уточнили в СК, также было заведено уголовное дело по статье "Убийство". Ведется поиск человека, причастного к преступлению.
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