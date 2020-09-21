В Подмосковье нашли мумифицированное тело мужчины

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В подмосковном Чехове обнаружили мумифицированное тело 56-летнего мужчины. Об этом сообщают "Дни.ру".

Труп нашли в сарае. Как заявила старший помощник руководителя областного главка Следственного комитета РФ Ольга Врадий, смерть мужчины не носит криминальный характер.

"По данному факту следственным отделом по городу Чехову ГСУ СК России по Московской области организовано проведение доследственной проверки", – заявила представитель правоохранительных органов.

Точную причину смерти жителя Чехова установят в ходе экспертизы.

В Новосибирске ранее было найдено тело пропавшего полгода назад доктора технических наук Геннадия Кулакова. Мужчину начали искать в марте, когда он ушел с работы и перестал выходить на связь.

